Don Bosco: crolla intonaco da un palazzo, colpita un'auto. Paura per un passante

Paura oggi a Roma quando, intorno alle 10, è crollato un pezzo di intonaco dal primo piano di un palazzo. E' accaduto tra via Messala Corvino e via Ponzio Cominio. Il pezzo di cornicione si è staccando sfiorando un anziano di 71 anni che stava passeggiando e colpendo un'auto.

L'uomo, soccorso sul posto, non ha avuto bisogno di ulteriori cure mediche. Sul luogo dell'incidente la Polizia Locale di Roma Capitale, che ha transennato la via, e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area. Il palazzo, fatiscente, presenta pezzi mancanti di cornicioni anche sotto i balconcini dei vari piani.