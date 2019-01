Via Cristoforo Colombo: chiazze di gasolio sull'asfalto, corsia laterale chiusa per tre ore

Chiazze di gasolio sul manto stradale e un chilometro circa della laterale di via Cristoforo Colombo chiusa per tre ore, per inagibilità. E' quanto successo stamattina, dalle 8:30, a Roma, nella zona di Garbatella. Ad accorgersi del problema alcuni automobilisti che hanno allertato la Polizia Locale, sul posto con i gruppi Eur, Trevi e Tintoretto.

I vigili hanno quindi rinvenuti la presenza di chiazze di gasolio sulla carreggiata laterale, in direzione Eur, ma non il mezzo che ha avuto un guasto. Non è escluso che possa trattarsi di un pullman o di un autobus Atac. Sul posto, infatti, anche un'auto dell'agenzia dei trasporti della Capitale per i rilievi del caso.

La strada, impraticabile, è stata quindi temporaneamente chiusa dall'altezza dell'intersezione con via Capitan Bavastro fino a via Giovanni Genocchi, per un chilometro e mezzo in direzione Eur, in attesa dei lavori di Ama per la pulizia del tratto. Lo stop temporaneo alla circolazione ha causato code in viale Marco Polo, nel tratto tra Via Cilicia e Piramide. Dalle 11:45 il tratto è stato riaperto.