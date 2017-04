Cristoforo Colombo, alberi sulla carreggiata: chiusa la corsia laterale

Alberi sulla carreggiata e corsia laterale della via Cristoforo Colombo chiusa. E' successo oggi, intorno alle 15 all'altezza del chilometro 12,200 verso via Don Pasquino Borghi in direzione Ostia. Sul posto gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale per dirigere il traffico. La strada, transennata, è stata quindi vietata al traffico a causa della presenza di alberi sulla carreggiata in attesa dell'intervento del Servizio Giardini, previsto per le 17 circa.