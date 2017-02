Ostia, si corre la 'Rock & Run': domenica chiusa complanare della Colombo

Domenica 19 febbraio è in programma ad Ostia la gara podistica "Rock e Run". Dalle 9 alle 13 circa verrà chiusa al traffico la complanare di via Cristoforo Colombo, verso il mare, tra via del Circuito e via Alessandro Geraldini.

IL PERCORSO - La gara è articolata su un percorso di 2 giri da 7 chilometri. Il percorso va da via Alessandro Geraldini incrocio via Isabella di Castiglia direzione via Cristoforo Colombo.

Il percorso prosegue girando a sinistra sulla complanare via Cristoforo Colombo, nuovamente a sinistra per via del Gran Pavese, viale mediterraneo direzione viale della Villa di Plinio (che viene attraversata perpendicolarmente),via del Circuito ed infine nuovamente sulla Complanare della Cristoforo Colombo che verrà percorsa tutta fino a via del Gran Pavese nel primo giro (dove gli atleti rientreranno all’interno della Pineta per effettuare nuovamente il percorso già effettuato in precedenza) e fino a via Alessandro Geraldini incrocio via Isabella di Castiglia, nel corso del secondo e ultimo giro, dove sarà situato il traguardo.

All'interno della manifestazione è prevista una camminata a passo costante e Fitwalking di km 7 con partenza in coda alla gara competitiva.

STRADE CHIUSE E AUTOBUS DEVIATI - Per consentire lo svolgimento della manifestazione alcuni autobus saranno deviati. Quelli delle linee 06 e 070 provenienti rispettivamente da via Menippo e piazzale Amerigo Vespucci, giunti in via del lido di Castel Porziano si immetteranno nella corsia centrale della Cristoforo Colombo fino a giungere in piazzale Cristoforo Colombo dove riprenderanno il normale itinerario.



I bus della linea 014 provenienti da poiazza Antifane, giunti all'altezza di via del Circuito si immetteranno nella corsia Centrale della Cristoforo Colombo fino a giungere all'omonimo piazzale dove riprenderanno il normale percorso.