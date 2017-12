Cristo del Circeo: completato il restauro, statua scoperta durante la Messa di Natale

Rimasto sommerso per 25 anni, il Cristo del Circeo è stato fatto riemergere lo scorso ottobre per evitare che, senza cure adeguate, si deteriorasse e ora, a circa due mesi di distanza, è stata completata l'opera di ripulitura e restauro della statua in bronzo divenuta simbolo di San Felice.

La statua è stata affidata alle cure dell'artista Ignazio Colagrossi, che ha effettuato la complessa opera di ripulitura, il restauro e la lucidatura che ha restituito al Cristo del Circeo la brillantezza originaria. Quindi è stato realizzato dal fabbro Vittorino Caissutti un nuovo basamento in bronzo che sarà ancorato al plinto di cemento sui cui è fissata la statua quando è sommersa, rendendola più alta e quindi più visibile. Cittadini e turisti lo hanno ammirato durante la Messa di Natale del 25 dicembre.