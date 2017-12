Cadavere carbonizzato in auto: potrebbe essere un giovane di Velletri sparito a Natale

Potrebbe essere Cristian Di Lauro l'uomo trovato carbonizzato all'interno di un'auto la mattina dello scorso 27 dicembre. Questa una delle piste battute dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati che indagano per fare luce sul mistero di Artena. In attesa del responso dell'autospia, per avere certezza sull'identificazione della salma, completamente irroconoscibile, potrebbe essere necessario il test del Dna. Al momenti gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle indagini, anche se dai primi accertamenti l'Audi Q3 incendiata nella quale è stato trovato il corpo carbonizzato sarebbe di proprietà del 33enne di Velletri.

Cadavere carbonizzato ad Artena

Trentatre anni, titolare di un autosalone a Velletri, di Cristian Di Lauro non si hanno notizie dalla scorsa vigilia di Natale, quando i familiari ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri della compagnia veliterna. Il macabro rinvenimento del crossover incendiato è stato fatto alle prime luci dello scorso 27 dicembre sulla via Tuscolana, in località Le Macere. Qui, all'interno del cofano di una Audi Q3, è stato poi trovato il corpo carbonizzato di un uomo, completamente irriconoscibile.

Test Dna su Cristian Di Lauro

Un vero e proprio giallo quello che si è presentato ai carabinieri della Compagnia di Collefero e del Nucleo Investigativo di Fracati che indagano sull'accaduto. La salma dell'uomo è stata portata all'istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata dove è stata disposta l'autopsia. Come si apprende da fonti investigative, sarà comunque necessario un test del Dna per dare un nome ed un volto definitivi alla vittima.

Ipotesi omicidio

Oltre che appurare l'identità della vittima, al momento la pista che seguono gli investigatori è quella dell'omicidio, avvalorata anche dal ritrovamento del corpo dell'uomo nel cofano del crossover poi andato carbonizzato. In attesa dei risultati sui test del Dna i carabinieri proseguono le indagini a tutto campo, non escludendo nessuna pista.