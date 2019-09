Cristalli di metanfetamina e gli occorrenti per la preparazione della droga: blitz in appartamento

Nascondevano shaboo in casa ma non sono passati inosservati. Nella serata di ieri, seguendo una coppia di cittadini cinesi, i Falchi della Squadra Mobile hanno fatto irruzione presso un appartamento di Torpignattara, non lontano da via di Torpignattara e via del Mandrione.

All'interno, distribuiti sul tavolo della cucina ed in parte celati all'interno dei cassetti dei mobili presenti, gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato diverse confezioni contenenti complessivamente 102 grammi di metanfetamina, presentata nella tipica forma a cristalli dello shaboo.

Si tratta di metanfetamina, una potentissima sostanza stupefacente che si presenta in cristalli trasparenti ed inodore, in grado di produrre, a differenza della cocaina, effetti anche per 14-16 ore, generando convulsioni, atteggiamenti violenti, totale mancanza di sonno, perdita di appetito, di denti e di capelli, e in alcuni perfino la deformazione del viso.

Oltre a ciò, è stato sequestrato dell'ulteriore materiale apparso riferibile ad una attività di preparazione e confezionamento delle singole dosi.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, i due sono stati ristretti presso le Camere di sicurezza della Questura di Roma e condotti nella mattinata odierna dinanzi al Tribunale Penale di Roma, per essere giudicati, con rito direttissimo, per il reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente.