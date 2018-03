CRI Roma lancia la campagna “Più Donna”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Parte il 10 marzo il progetto “Più Donna” della Croce Rossa di Roma dedicato alla salute al femminile che vuole sostenere attraverso il contributo dei corsi di formazione le attività di aiuto alle donne e le campagne rivolte a contrastare la violenza di genere. I corsi a cui CRI Roma invita a partecipare riguardano: sessualità e patologie femminili; violenza di genere, come prevenirla e contrastarla; salute, educazione alimentare e stili di vita sani; yoga per la donna; comunicazione, empatia, costruire la relazione d’aiuto. “Mettere insieme le donne guardando alla salute e al contrasto alla violenza è un modo per aumentare la consapevolezza del valore delle donne nella nostra società. Croce Rossa di Roma ha messo in campo azioni concrete per le donne come l’apertura della Casa Famiglia per donne vittime di violenza e i loro bambini A.G.A.P.E. e vuole svilupparne altre che abbiano l’obiettivo prioritario di aiutare le donne che si trovano in condizioni di fragilità”, dice la Presidente Debora Diodati. Scopri come partecipare ai corsi: https://criroma.org/corsi