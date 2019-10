Cocaina e crack nascosti in un buco sotto la finestra, sequestrate 106 dosi pronte alla vendita

Lo attenzionavano da tempo. Lo scorso weekend hanno deciso di fare luce sui loro sospetti e si sono appostati sotto la sua abitazione dove hanno trovato conferma alla loro intuizione notando diverse persone entrare nell'appartamento per poi uscire poco dopo. Così gli agenti di polizia del Commissariato Flaminio Nuovo, diretto da Massimo Fiore, hanno interrotto l'attività di spaccio di un cittadino filippino in zona Tomba di Nerone, nella cui casa hanno trovato occultate oltre 100 dosi fra cocaina e crack.

In particolare l'attività illegale è stata documentata in via Carlo Pirzio Biroli. Avendo il sospetto che ci fosse un giro di spaccio di droga i poliziotti hanno quindi bussato alla porta dell'uomo che stavano osservando. Aperta la porta il proprietario dell'appartamento ha subito palesato del nervosismo negando di aver ricevuto visite nella notte.

Parole dell'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, che non hanno però convinto i poliziotti che hanno proceduto ad una perquisizione dell'abitazione. Proprio nel corso dei controlli gli investigatori sono riusciti a scovare il nascondiglio del pusher, ovvero un buco ricavato sotto la soglia della finestra della camera da letto.

All'interno del nascondiglio gli agenti hanno quindi trovato 106 dosi fra crack e cocaina già pronte alla vendita. Oltre a ciò nell'armadio della camera da letto sono stati trovati e sequestrati in una scatola 5250 euro. In casa anche sostanza da taglio (del tipo mannite) ed il materiale per il confezionamento e la preparazione della sostanza stupefacente.

L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.