Costruzioni abusive in un'area protetta, denunciate due persone

Avevano realizzato alcuni manifatti abusivi senza il permesso di costruire all'interno di un'area di interesse comunitario (SIC) nel territorio di Sant'Angelo Romano, Comune della provincia nord est della Capitale. A mettere i sigilli alle costruzioni, denunciano due persone, i carabinieri forestali di Guidonia. Diversi i reati ambientali contestati ai due, dalla prosecuzione dei lavori in violazione dei sigilli alle violazioni al testo unico per l'edilizia, oltre che a quello dei beni culturali e paesaggistici.

Le violazioni sono state riscontrate dai militari forestali del nucleo tutela ambiente. I due denunciati sono inoltre stati multati in base all'articolo 734 del codice di procedura penale che prevede sanzioni per chi "mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’autorità".