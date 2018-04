Sorpreso a costruire una baracca di fortuna aggredisce i vigili, ferito un agente

Stava costruendo una baracca di fortuna quando è stato sorpreso dalla Polizia Locale. E' successo ieri mattina, a piazza Vittorio. Durante l'attività di controllo dell'area, gli uomini in divisa hanno notato all'interno dei giardini una persona che si stava adoperando nel costruire una baracca con materiale di risulta. Alla vista degli agenti, che si stavano avvicinando per gli accertamenti del caso, l'uomo si è però scagliato contro di loro.

Uno dei due agenti rimasto ferito riportando lesioni sull'arto superiore destro, ed è stato trasportato all'Ospedale San Giovanni per le cure mediche. La persona, di nazionalità senegalese, è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Le operazioni di contrasto al degrado urbano, avviate nel mese di Marzo, hanno visto finora impiegate 40 pattuglie ogni giorno e portato al fermo per identificazione di oltre 300 persone. Ieri anche un blitz a San Lorenzo (qui la notizia).