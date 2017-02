Corviale: smontano semiasse delle auto, sgominata banda del pit-stop

Pit-stop improvvisati per rubare semiassi delle auto. Una banda di quattro romani di età compresa tra i 20 e i 41 anni e già conosciuti alle forze dell'ordine, sono stati sorpresi dai Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli mentre approfittando dell'oscurità della notte, stavano smontando il semiasse di un'auto parcheggiata lungo la strada.

I quattro avevano avuto la malsana idea di dare vita ad un pit-stop in strada per di rubare il semiasse anteriore sinistro di una Fiat Punto parcheggiata in Largo Cesare Reduzzi.

Armati di un martinetto per alzare da terra il veicolo e posizionati dei mattoni sotto la scocca dell'auto, i meccanici improvvisati hanno iniziato a smontare la porzione di meccanica della trasmissione, ma sono stati interrotti dai Carabinieri.

I quattro ladri, arrestati con l’accusa di tentato furto aggravato, sono stati trattenuti in camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida.