La Capitale si blinda: Roma-Inter e movimenti in corteo. Allerta dopo scontri piazza Indipendenza

Sabato blindato e di massima allerta per la Capitale. Due gli eventi sui quali si concentrerà l'attenzione delle forze dell'ordine: il corteo dei movimenti per il diritto all'abitare, già previsto da tempo, ma che dopo violento sgombero dei migranti da Piazza Indipendenza preoccupa per la sicurezza, e la partita di campionato tra Roma e Inter.

Corteo dei movimenti e Roma-Inter: i dispositivi di sicurezza

Durante il tavolo tecnico in Questura è stato illustrato il dispositivo di sicurezza contenuto nelle ordinanze firmate dal Questore Marino per i gli eventi previsti: appuntamenti che comporteranno un notevole impegno per le forze dell’ordine. Il piano prevede un’articolata dislocazione degli uomini impegnati per garantire adeguati standard di sicurezza in città, in ragione anche della delicata situazione internazionale.

All'Esquilino il corteo dei movimenti: vietate aste e bottiglie

Nel primo pomeriggio da piazza dell’Esquilino partirà la manifestazione con corteo indetta da aderenti ai movimenti per il diritto all’abitare. Una manifestazione intorno alla quale, dopo i recenti fatti di Piazza Indipendenza, l'allerta è massima. Le misure di prevenzione stringenti: ai manifestanti saranno vietate aste pesanti di bandiere o altri oggetti potenzialmente atti ad offendere, comprese bottiglie di vetro o altro materiale simile.

Corteo dei movimenti: varchi di accesso e telecamere

In piazza dell’Esquilino, stante i vigenti piani antiterrorismo, sono stati creati dei varchi di accesso in via Torino/via Cavour/piazza Esquilino; via dell'Esquilino/piazza Santa Maria Maggiore; via Liberiana/piazza Santa Maria Maggiore; via Ruinaglia/via Cavour/via S.M. Maggiore e via Urbana altezza varco ZTL dove, il personale delle Forze dell’Ordine effettuerà i controlli. "Il nuovo posizionamento degli ostacoli fissi in via dei Fori Imperiali - fanno sapere dalla Questura - non influenzerà il regolare svolgimento della manifestazione". L'intero corteo verrà seguito con telecamere fisse e mobili da parte della Polizia Scientifica. Ai servizi concorreranno le Unità Ippomontate e le unità cinofile.

Roma-Inter allo Stadio Olimpico: il piano sicurezza

In serata presso lo stadio Olimpico si terrà la partita di calcio valevole per il campionato di serie A Roma – Inter. Il piano della Questura ricalcando quello già posto in essere durante i precedenti impegni di cartello, vedrà una particolare attenzione nelle aree esterne allo stadio laddove solitamente si ritrovano i tifosi ed a ridosso del cosiddetto prefiltraggio. Ma non solo attenzione in zona stadio. Previsti controlli ai caselli autostradali, alle stazioni ferroviarie ed aeree dove i tifosi troveranno le indicazioni per raggiungere in sicurezza l’impianto sportivo. Per quanto riguarda la viabilità non saranno tollerate file di auto o moto sul Lungotevere a ridosso dell'impianto o dal lato opposto di Ponte Duca D'Aosta. Qui le indicazioni su dove parcheggiare.