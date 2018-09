Sfratto a Villa Gordiani, convalidati i 4 fermi: attivisti a piede libero. Oggi corteo al Prenestino

Convalida del fermo in stato di libertà e rilascio in attesa del processo. Le accuse: "Resistenza aggravata a pubblico ufficiale", con uno dei quattro che dovrà rispondere anche di "lesioni". Lo annunciano dal sindacato Asia Usb nel corso di una diretta facebook fatta stamattina davanti al Tribunale di Roma "per portare la nostra solidarietà ai 4 compagni fermati ieri durante lo sgombero fascista fatto delle squadraccie dei vigili urbani". I quattro erano stati bloccati (qui la notizia) nella mattinata di giovedì 27 settembre dopo essersi opposti allo sfratto di una donna di 66 anni che aveva provato a gettarsi dal balcone dell'appartamento (qui il video) sgomberato in viale della Venezia Giulia, a Villa Gordiani.

Rilasciati attivisti fermati per sfratto a Villa Gordiani

Dopo il sit in di stamattina, per richiedere la liberazione di "Giacomo, Fede, Leo, e Federico", dalla diretta social alcuni rappresentanti di Asia Usb hanno quindi spiegato: "L’imputazione sembrerebbe di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, la prima udienza sarebbe fissata al 2 ottobre ma sono al momento cadute tutte le accuse più gravi – informano in diretta, aggiungendo che - la signora Annamaria è stata ospitata temporaneamente in una casa di cura molto lontano dal suo contesto sociale e dalle persone che le stavano vicino”.

Corteo contro lo sfratto di Villa Gordiani

Una solidarietà attiva che proseguirà alle 18:00 di oggi pomeriggio nella piazza del mercato di Villa Gordiani. Promosso da Asia Usb e dal Comitato di Quartiere Villa Gordiani si terrà "un’assemblea con corteo per l'immediata liberazione dei 4 arrestati, il blocco degli sfratti e una politica per la casa che dia risposte all'emergenza abitativa. Per fermare la circolare Salvini che ha dichiarato guerra ai poveri e le squadre speciali della Municipale braccio armato della giunta". Appuntamento alle 18:00 in via Rovigno d'Istria.