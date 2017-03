25 marzo, il corteo Eurostop passerà da Testaccio: il no della Questura alle richieste del rione

Il percorso non cambierà. Il corteo Eurostop del 25 marzo (tra le mobilitazioni per il 60esimo anniversario dei Trattati di Roma) passerà anche dentro Testaccio. Partenza da Piramide, via Marmorata, via Luca della Robbia, una parallela interna al rione, lungotevere Aventino e arrivo a Bocca della Verità. L'incontro di ieri in via di San Vitale non è servito. Le richieste del rione, in fibrillazione per le possibili conseguenze di incidenti al passaggio dei partecipanti - circa 8mila secondo le stime - non sono state accolte.

Dal questore Guido Marino si è recata la presidente del I municipio, Sabrina Alfonsi, alcuni consiglieri dem del parlamentino, una rappresentante di associazioni del quartiere e i promotori della manifestazione. Il tracciato, frutto di lunghe trattative con la forza pubblica, non può essere modificato. Ma si è tentato comunque di ridimensionare i timori di cittadini e amministratori.

"Dopo un costruttivo e proficuo confronto, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per i residenti, si sono avute rassicurazioni da parte dei promotori sullo svolgimento pacifico del corteo" ha specificato in serata la Questura. "Pur mantenendo infatti inalterato il previsto percorso – garantendo il diritto a manifestare - verranno messe in atto tutte le azioni che permetteranno nel più breve tempo possibile il ritorno alla normalità per la vita del quartiere".

Il passaggio sarà rapido e indolore - è la promessa - e le strade verranno immediatamente pulite e ripristinate. "Il quartiere tornerà alla normalità in un paio d'ore. Ci è stato assicurato quindi è già qualcosa" commenta la consigliera dem del municipio, Sara Lilli. "Gli organizzatori della protesta garantiscono che l'unico fine di passare dentro il quartiere è quello di sensibilizzare le persone alle tematiche". Nel dubbio però i negozianti hanno scelto quasi tutti di chiudere gli esercizi. "Ci è stato consigliato anche dalla polizia municipale". Anche volendo poi sfidare il rischio incidenti, i divieti di posteggio auto in quasi tutto il quadrante non aiutano gli esercenti: raggiungere il negozio sarà preannuncia un'impresa. E la clientela sarà ridotta al minimo.