Sabato 4 manifestazioni a Roma: allerta delle forze dell'ordine, pronto il piano sicurezza

Ancora un sabato di passione per Roma ed i romani. La Capitale d'Italia si prepara al prossimo 24 febbraio quando sono previste quattro manifestazioni in città. Proprio a tal proposito la mattina del 20 febbraio si è tenuto un briefing dal Questore di Roma Guido Marino. In tale contesto sono stati avviati gli approfondimenti per il piano di sicurezza per i cortei previsti nel weekend, in cui la Città Eterna sarà chiamata ancora una volta a dimostrare la propria capacità di ospitare iniziative di libera espressione del pensiero. Tutte le iniziative concentrate nel pomeriggio di sabato consentiranno di limitare disagi tra le 14:00 e le 16:00, orario in cui si stima l’arrivo dei cortei nelle rispettive piazze.

Corteo "Mai più Fascismo"

Tra le iniziative in calendario un corteo organizzato da Anpi e dal Comitato “Mai più fascismo. Contro razzismo, xenofobia ed i rigurgiti di fascismo in Italia ed in Europa". Si svolgerà dalle 13.00 alle 17.00 e, all’iniziativa, è prevista la partecipazione di 20.000 persone che da piazza della Repubblica giungeranno fino a piazza del Popolo.

No Job's Act all'Esquilino

Altro corteo è stato invece promosso dal sindacato S.I. COBAS, “allo scopo di chiedere l’abolizione del Job’s Act”; avrà luogo dalle 14.00 alle 19.00 e parteciperanno 4500 persone con partenza da piazza Esquilino ed arrivo a piazza Madonna di Loreto.

Movimento No Vax a San Giovanni

In programma anche una manifestazione statica, promossa da esponenti del "Movimento No Vax" contro l’obbligatorietà vaccinale, avrà luogo in piazza di Porta San Giovanni dalle 14.00 alle 18.00 ed è prevista la partecipazione di 10.000 persone.

Gruppi Antagonisti al Cie di Ponte Galeria

Per ultimo, una iniziativa annunciata al CIE di Ponte Galeria e promossa da “Gruppi Antagonisti” contro la normativa vigente in materia di immigrazione. Il piano scatterà dalle prime ore del mattino con controlli rigorosi ai caselli autostradali e sulle vie consolari interessate.

Cortei a Roma il 24 febbraio 2018

Duplice l’obiettivo: garantire un elevato standard di prevenzione antiterrorismo ed evitare che gruppi di facinorosi possano infiltrare i cortei con conseguenze negative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tra le indicazioni contenute nell’ordinanza di servizio del Questore, il divieto di partecipare agli eventi con oggetti contundenti di ogni tipo, aste rigide di bandiere, vestiario utile al travisamento ed ogni altro strumento potenzialmente utilizzabile per occultare la propria identità. Vietati anche caschi, elmetti o cappelli rigidi.

1800 manifestazioni nel 2017

Tutti i servizi previlegiano, la fase di prevenzione, secondo un modello organizzativo consolidato e adottato anche per le circa 1800 manifestazioni del 2017, la fase di prevenzione; mirano però anche a preservare, senza tolleranza, la sicurezza pubblica, ponendo le forze dell’ordine in condizione di garantire in caso di illegalità, la punizione dei responsabili.

Manifestazione sotto l'ambascita turca

In tal senso la Polizia di Stato romana, ha concluso nelle ultime ore le indagini per la manifestazione estemporanea presso l’ambasciata turca; sono stati infatti identificati e denunciati dalla Digos all’Autorità Giudiziaria 21 dei responsabili di un tentativo di danneggiamento e invasione della sede diplomatica di via Palestro.