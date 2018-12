Albero pericolante su corso Trieste: tecnici a lavoro e traffico in tilt

Un albero pericolante nel cuore del Quartiere Trieste. La segnalazione dell'albero a rischio caduta è arrivata nella tarda mattinata di oggi, lunedì 17 dicembre, da parte dei residenti che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale di Roma Capitale. Siamo su corso Trieste, dove le operazioni di messa in sicurezza della pianta dopo l'arrivo dei tecnici del Servizio Giardini hanno mandato in tilt la viabilità della zona.

In particolare, il traffico proveniente dalla via Nomentana in direzione largo Trasimeno, è deviato sulla corsia di marcia opposta all'altezza di via Alessandria. Inevitabile il caos, con automobilisti imbottigliati per fare la manovra di inversione di ritorno sulla Nomentana. Problemi si registrano inoltre da via Zara sino all'altezza del liceo Giulio Cesare, in entrambi i sensi di marcia. Secondo quanto si apprende l'albero potrebbe essere abbattuto.

Sempre su corso Trieste, all'incrocio con via Dalmazia, nel dicembre dello scorso anno, cadde un albero ad alto fusto, con il pino marittimo che crollando investì sei vetture in sosta danneggiandole (qui le foto e le notizia).