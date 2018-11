Narcos Preneste: 5 corrieri arrestati in 15 giorni. Sequestrati 12 chili di marijuana

Un canale dei corrieri della marijuana. Siamo al Prenestino Labicano dove nella serata di martedì 27 novembre è stato arrestato l'ennesimo corriere di sostanza stupefacente. Si tratta di un cittadino nigeriano di 26 anni. Fermato per un controllo in via di Portonaccio, lato Prenestina, dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e dei Commissariati Torpignattara e Porta Maggiore.

Trovato in possesso di 4 chili di marijuana occultati all'interno di un trolley, il 26enne cittadino africano ha opposto resistenza ai poliziotti che però sono riusciti a bloccarlo. Accompagnato negli uffici di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti nonché per resistenza a pubblico ufficiale.

Dunque ancora un arresto in quella che si può definire una rotta dei corrieri di marijuana che forniscono sostanza stupefacente ai pusher della zona sud est della Capitale. Sono infatti 5 i corrieri arrestati con zaini, borse e valigie carichi di "erba" in poco più di due settimane (15 giorni).

Prima del 26enne arrestato ieri sera era stata la volta di un altro nigeriano, di 33 anni, fermato a largo Preneste nella serata di 22 novembre mentre a bordo del bus 409, trasportava un carico di due chili di marijuana.

Prima di lui era stata la volta di un terzo corriere, un 19enne sempre della Nigeria, fermato vicino la fermata del bus sempre a largo Preneste con uno zaino contenente altri tre chili di droga. Era lo scorso 18 novembre.

Il 14 novembre stesso copione, con l'arresto di una corriera sempre nigeriana, arrestata dopo essere stata trovato in possesso di uno zaino contenente due chili di "erba" sempre a largo Preneste.

Ventiquattro ore prima, il 13 novembre, sempre gli agenti di polizia avevano fermato un corriere 29enne, sempre nigeriano, trovato mentre camminava su via dell'Acqua Bullicante con uno zaino da sballo, contenente in quel caso un chilo di marijuana.