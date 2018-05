Corriere della droga con il bus: fermato con un chilo di marijuana nascosta tra i vestiti

Un corriere della droga in pullman. A trovarlo ed arrestarlo sono statai i carabinieri della Stazione Roma piazza Bologna impegnati in mirati controlli nei pressi dell'autostazione Tibus di largo Guido Mazzoni. A finire nella rete dei militari un 25enne nigeriano, privo di documenti di identità e senza fissa dimora, trovato in possesso di 1 chilo di marijuana, poi arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Corriere della droga in partenza per le Marche

Il 25enne era in attesa di partire con un bus diretto nelle Marche ma è stato notato aggirarsi con fare sospetto, dai militari, nel piazzale delle partenze e tra le pensiline dello stazionamento, che lo hanno fermato per un controllo. Il giovane, nel tentativo di eludere il controllo da parte dei militari, ha subito mostrato loro il biglietto valido per il viaggio, di ritorno nelle Marche, gesto che ha invece insospettiti i militari che hanno deciso di approfondire gli accertamenti.

Un chilo di marijuana nascosta tra i vestiti

Lo straniero è risultato sprovvisto di documenti di riconoscimento ed è stato accompagnato in caserma dove, a seguito della perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto all’interno del trolley, occultati tra gli indumenti, ben 1 chilo di marijuana, suddiviso in due involucri di cellophane. Dopo l’arresto è stato trattenuto in caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.