Narcos Preneste nel mirino della polizia, ennesimo corriere di marijuana fermato sul bus

Undici arresti nell'ultimo mese con il sequestro di 25 chili di sostanza stupefacente non sono bastati a fermarli. Nonostante il canale dei "Narcos del Prenestino" sia oramai noto alla polizia, alle prime luci del giorno di martedì 4 dicembre gli agenti delle Volanti hanno scovato l'ennesimo corriere di marijuana.

L'arresto è arrivato intorno alle 7:00 in via dell'Acqua Bullicante. Qui i poliziotti della caserma di via Guido Reni hanno notato una persona che alla loro vista ha accelerato il passo salendo frettolosamente su un bus della linea Atac, il 545. Il nervosismo palesato dall'uomo alla vista dell'auto della polizia ha però indotto le forze dell'ordine a vederci chiaro.

Fermato il bus diretto alla stazione Tiburtina, i poliziotti hanno proceduto ad una perquisizione personale nei confronti di uno dei passeggeri. Un controllo che ha poi dato i suoi frutti quando è saltato fuori un pacco sigillato contenente circa 270 grammi di marijuana.

Accompagnato negli uffici del commissariato locale, il corriere è stato identificato in un cittadino nigeriano di 25 anni. Terminati gli accertamenti di rito è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.