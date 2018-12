Narcos Preneste: i corrieri viaggiano sui mezzi pubblici, sequestrato un altro chilo di marijuana

Hanno cambiato orari ma non i mezzi di trasporto. Oramai nel mirino della polizia gli agenti del commissariato Porta Maggiore hanno arrestato l'ennesimo corriere di marijuana, un cosiddetto "Narcos Preneste", come ribattezzato dall'opinione pubblica. Il fermo intorno alle 23:30 di lunedì 10 dicembre su un bus Atac della linea 409 (che dalla stazione Tiburtina arriva ad Arco di Travertino transitando per la zona del Prenestino-Labicano).

In particolare gli agenti hanno trovato, all’interno di una borsa appartenente ad un ragazzo nigeriano, 1 chilo e 100 grammi di marijuana oltre ad una banconota contraffatta da 50 euro. Il corriere di marijuana è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'ultimo corriere finito nella rete della polizia era stato un 25enne, sempre nigeriano, fermato alle prime ore del mattino (alle 7:00) dello scorso martedì 4 dicembre. In quel caso venne fermato a bordo del bus 545 in transito su via dell'Acqua Bullicante e trovato in possesso di 270 grammi "d'erba".

Prima di lui erano stati undici gli arresti effettuati dagli stessi poliziotti fra Portonaccio, largo Preneste, via di Portonaccio e via dell'Acqua Bullicante, largo e viale Roberto Malatesta, con il sequestro di oltre 25 chili di sostanza stupefacente. Ieri sera l'ennesimo arresto dei Narcos Preneste.