A piedi in tangenziale con un borsone carico di marijuana, arrestato corriere

Quattro persone a piedi sul tratto urbano dell'A24. Fra loro un corriere di marijuana, in possesso di un trolley carico di 'erba'. La scoperta nella mattinata di martedì 15 gennaio, quando agli agenti della PolStrada è giunta la segnalazione della presenza di 4 persone che camminavano il fila indiana sul tronchetto cittadino dell'autostrada Roma-Teramo.

In particolare sono stati gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Roma - Sottosezione di Roma Est ed in servizio di vigilanza autostradale sulla tratta dell’A24 Ponte di Nona/ Tangenziale Est, a seguito di segnalazione, a portarsi in prossimità dello svincolo Togliatti dove, giunti al chilometro 0 + 700, hanno trovato i quattro camminatori.

Alla vista dei poliziotti, uno dei quattro, un 30enne del Gambia, ha cercato di disfarsi frettolosamente di un trolley - di cui ne ha successivamente rivendicato la proprietà - lanciandolo sul terrapieno posto alle spalle dell’area di servizio “La Rustica Nord”.

Raccolta dalla pattuglia, la valigia è risultata contenere, in involucri pre-confezionati, un quantitativo di marijuana pari a circa 1,400, oltre ad un involucro contenente 3 barrette di hashish, pari a 37,43 grammi.

Il cittadino del Gambia, che occultava all’interno della propria biancheria intima ulteriori grammi 52,22 di stupefacente, è stato al termine tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio.