Corriere della droga fermato in stazione con un chilo di sostanza stupefacente

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. E' il caso di un corriere della droga di 53 anni, già stato arrestato nel 2008 per traffico internazionale di stupefacenti, tornato nuovamente in manette per lo stesso reato. Il corriere della droga è stato fermato alla stazione di Civitavecchia, nell'ambito dei controlli straordinari disposti dal Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, secondo il piano denominato “Rail Safe Day".

Corriere della droga stazione Civitavecchia

Ieri mattina infatti, gli agenti della Polfer, nel corso dell’attività di controllo, con l’ausilio di una pattuglia dell’Esercizio del 7° Reggimento NBC di Civitavecchia, hanno intercettato e controllato un uomo campano di 53 anni.

Precedenti specifici

Nel corso dell’identificazione, si è potuto accertare che l’uomo, apparso peraltro molto nervoso, aveva vari precedenti specifici in materia di stupefacenti; nel 2008 infatti era stato arrestato presso l’aeroporto di Milano perché ritenuto responsabile di traffico internazionale di stupefacenti.

Un chilo di droga nel bagaglio

I sospetti che l’uomo potesse nascondere droga, si sono rivelati fondati, quando, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di circa un chilogrammo di sostanza stupefacente ripartito tra panetti di hashish e marijuana, chiaramente destinati al mercato cittadino. L’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, accompagnato in carcere a disposizione della locale Procura della Repubblica.