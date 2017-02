Cocaina per un milione di euro sotto la tappezzeria dell'auto, fermato corriere

1 / 2

continua →

Sei chili di cocaina purissima. L'ingente trasporto di droga è stato intercettato ieri dagli agenti nel corso di un controllo effettuato dagli agenti della Polizia Stradale della sottosezione di Roma Ovest. Sei chili, come detto, di cocaina purissima per un valore stimato sul mercato di oltre un milione di euro, scoperti all’interno dell’auto, in un vano costruito ad hoc per il trasporto. Cinque panetti,avvolti in cellophan trasparente.

IL NASCONDIGLIO - Ingegnoso il particolare sistema di sicurezza che il corriere aveva ideato per il suo prezioso bottino, il vano infatti non solo era occultato sotto la tappezzeria ma era protetto da una placca metallica termosaldata. 41 anni, cittadino albanese, dopo gli accertamenti di rito è stato arrestato ed associato al carcere di Civitavecchia.

CLICCA PER VEDERE LE FOTO DEL NASCONDIGLIO