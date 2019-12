In treno da Roma con un carico di sei chili di bulbi di papavero, corriere in manette

Da Roma a Salerno con un carico di sei chili di bulbi di papavero. Il viaggio del corriere, un cittadino indiano, è stato però interrotto dalla polizia ferroviaria dopo essere stato fermato per un controllo alla stazione di Napoli.

Proveniente dalla Capitale, e fermo in attesa del treno per Salerno, il corriere aveva all’interno del suo voluminoso borsone circa 6 chili di capsule (bulbi) di papavero, contenute in 50 buste termosigillate. L'uomo ha provato a sottrarsi ai controlli accampando la scusa dell’imminente treno in partenza, come se fosse bastato per eludere l’interesse dei poliziotti.

Analizzati presso il Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica di Napoli, i bulbi sono risultati positivi al test di comparazione con la morfina e sequestrati perché l’utilizzo, la coltivazione e il commercio del papavero sono illegali in Europa.

Le sue capsule (bulbi) infatti, raccolte mature ed essiccate, vengono trattate con solventi per estrarne il principio attivo alcaloideo che, nell’uomo, anche in concentrazioni molto basse, agisce direttamente sul sistema nervoso centrale, alterandolo e provocando effetti dannosi.

Per l’uomo porte del treno chiuse e quelle del carcere aperte.