C'è CorriRoma: domenica in centro strade chiuse e bus deviati, tutte le informazioni

Strade del centro di Roma chiuse al traffico domenica. Si corre infatti la XII edizione della “CorriRoma”, in ricordo di Abebe Bikila. Dieci i chilometri di gara, con partenza a via di San Gregorio e arrivo al Circo Massimo. Le prime chiusure al traffico scatteranno alle 7 in via di San Gregorio e via Celio Vibenna, poi alle 8 l'interdizione al traffico dell'intero percorso della manifestazione. Alle 9,45 il termine della gara. Di seguito le info da muoversiaroma.it

Il percorso

Tra le strade interessate dal percorso, viale Aventino, via Marmorata, via Santa Maria in Cosmedin, Bocca della Verità e via Petroselli, i lungotevere dei Pierleoni, de' Cenci, dei Vallati, dei Tebaldi, dei Sangallo, corso Vittorio e via Zanardelli, via Monte Brianzo, via Ripetta e via del Corso, piazza Venezia e via del Teatro Marcello, via dei Cerchi. Durante la gara saranno soppressi i capolinea di piazza Venezia, via del Teatro Marcello, piazza Augusto Imperatore e via Paola.



L'elenco delle linee deviate

Saranno deviate-limitate 38 linee del trasporto pubblico: H, 8, 40, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 115, 118, 130F, 160, 170, 190F, 301, 492, 628, 715, 716, 781, 870, 913, 916F e C3. Queste deviazioni vanno ad aggiungersi a quelle dovute alla pedonalizzazione di 16 strade, in programma nell'ambito di #vialibera la manifestazione voluta dal Campidoglio per inaugurare la settimana della mobilità.

I percorsi alternativi

Per la "CorriRoma", dunque: la linea 8, tra le 7,30 e le 9, da Trastevere proseguirà su via Induno, Porta Portese, via Marmorata e piazzale Ostiense, dove farà capolinea (senza quindi raggiungere piazza Venezia), per poi rirpendere la corsa verso il Casaletto; la linea 44, tra le 8 e le 10, non raggiungerà via del Teatro Marcello, limitando le corse sul lungotevere degli Anguillara (altezza Fatebenefratelli); la linea 46, tra le 8 e le 10, non raggiungerà piazza Venezia, limitando le corse sul lungotevere in Sassia; i bus di 52 e 53, tra le 8 e le 10, limiteranno il percorso a piazza Barberini, dove inizieranno le corse di ritorno per via Archimede e piazza Mancini senza raggiungere via del Tritone; la 60, tra le 8 e le 10, in arrivo da largo Pugliese, non raggiungerà piazza Venezia, fermandosi a Termini; nelle stesse ore, la 62 non raggiungerà via della Traspontina e la 63 non arriverà a Monte Savello, fermandosi entrambe a piazza Barberini.

La 80, tra le 8 e le 10, in arrivo da Porta di Roma, non raggiungerà piazza Venezia, fermandosi a piazza Barberini; la 83, nelle stesse ore, in arrivo da largo Valsabbia, non raggiungerà piazzale dei Partigiani, fermandosi a piazza Barberini; la 115, dalle 8 alle 10, si fermerà sul lungotevere in Sassia, senza raggiungere il capolinea di via Paola; stessa limitazione per la linea 190, che quindi in quelle due ore non raggiungerà piazza Venezia; la 301 e la 913 tra le 8 e le 10 si fermeranno a viale Giulio Cesare, senza raggiungere piazza Augusto Imperatore; sempre tra le 8 e le 10, la 715 e la 716 non raggiungeranno via del Teatro Marcello, fermandosi a piazzale Ostiense; la 781, tra le 8 e le 10, si fermerà a piazzale Ostiense senza arrivare a piazza Venezia; la 870, ancora tra le 8 e le 10, non farà capolinea a via Paola limitando il servizio a sul lungotevere in Sassia; temporaneo capolinea sul lungotevere in Sassia anche per la 916, che tra le 8 e le 10 non raggiungerà piazza Venezia.