"Ecco come aggirare i controlli per il covid": il vademecum diventa virale su Facebook. Denunciato l'autore

Come fare per eludere i controlli delle forze dell’ordine in tempi di emergenza coronavirus. È questo l’obiettivo del vademecum scritto da un cittadino di Fiumicino per spiegare le "dritte" utilizzabili per trasgredire le disposizioni governative, assicurando il successo dell'iniziativa e quindi come uscire senza però farsi "beccare" dalle forze dell’ordine.

L’uomo, 50enne del litorale, ha poi postato sui gruppi Facebook della città il suo lavoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il post, nel giro di pochissimo tempo, è diventato virale, condiviso da molti altri utenti del web. A leggerlo però sono stati anche i carabinieri di Fregene che immediatamente hanno individuato l’autore dell’ "opera". L’uomo, una volta intercettato dai militari, è stato denunciato per istigazione a disubbidire alle leggi.