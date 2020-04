Coronavirus Roma, multata deputata ex M5s: "Vado alla Camera". Ma stava andando al mare

La deputata Sara Cunial, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, è stata multata dalla Polizia Locale di Roma Capitale per uno spostamento non autorizzato, nonostante l'emergenza coronavirus. La deputata, fermata sulla via del Mare nei pressi di Ostia, ha dichiarato di essere in zona per lavoro alla Camera.

"Sono una deputata, sto lavorando" ha detto Sara Cunial che si trovava sulla strada che porta alle spiagge. Una giustificazione, a quanto è risultato, ritenuta non credibile dagli agenti, che hanno sanzionato la Cunial. La parlamentare veneta, già attivista no vax, era stata espulsa dai 5 Stelle la scorsa primavera.

Alla Camera Sara Cunial, 40 anni, imprenditrice agricola, è nota per le sue posizioni no vax. Il 17 aprile del 2019 il M5S aveva accusato la deputata di aver affermato, esprimendo la propria contrarietà a un provvedimento sull'agricoltura, che il Movimento favorisse le agromafie.

"Da mesi siamo costretti in casa, senza alcuna considerazione per i danni che una simile imposizione ha e avrà sul benessere, fisico e mentale, di anziani, adulti e bambini. Chi pagherà le conseguenze di queste scelte? - ha scritto Cunial su Facebook - In un clima di cessazione del Diritto e di annullamento di tutte le funzioni parlamentari sto facendo l’unica cosa che ancora c’è concessa: interrogare il Governo su quanto sta succedendo ed essere presente le poche volte in cui i lavori in Aula sono convocati. Per questo mi trovavo a Roma oggi e questo ho dichiarato quando sono stata fermata dalle autorità preposte ai controlli. Autorità che si sono guardate bene dal multarmi ma che non hanno perso tempo a divulgare i miei dati sensibili alla stampa. Un fatto gravissimo che non mancherò di denunciare a chi di dovere. La Verità non si può multare".

Questa la nota completa su Facebook: