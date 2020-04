A piedi con la valigia si aggirava nei pressi del casello autostradale

Si aggirava nei pressi del casello autostradale di Tivoli con un trolley ed un borsone il 32enne romano che, lunedì pomeriggio, è stato fermato dagli agenti della Sottosezione Autostradale di Roma est impegnati nei controlli per l’emergenza coronavirus.

L’uomo, che non aveva nessun giustificato motivo per uscire di casa, è stato sanzionato per non aver ottemperato ai divieti previsti per contrastare la diffusione dell’epidemia.

Dai successivi accertamenti, i poliziotti hanno scoperto, inoltre, che la persona fermata, già nota alle forze di Polizia, era evasa dagli arresti domiciliari. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato ed accompagnato presso il carcere di Rebibbia.