Coronavirus, due nuovi casi a Pomezia: 33 i contagiati. Il sindaco: "Non abbassare la guardia"

Due nuovi casi di contagio nel comune di Pomezia. Sale così a 33 il totale dei positivi. La Asl ha comunicato due nuovi casi di nostri concittadini, entrambi uomini e ricoverati presso strutture ospedaliere del territorio. In totale, riferisce l'azienda sanitaria, risultano 6 persone ospedalizzate e 27 in isolamento domiciliare. Nella giornata di ieri erano 31.

Inoltre a oggi sono 22 i cittadini posti in via precauzionale in isolamento domiciliare (non positivi), di cui 12 in uscita nei prossimi 7 giorni.

"Continuiamo tutti a rispettare le regole – commenta il sindaco Adriano Zuccalà – È importante non abbassare la guardia proprio in questi giorni che saranno determinanti per verificare i risultati delle misure restrittive in vigore. Ringrazio ancora una volta tutti i cittadini che, con sacrificio, stanno salvaguardando la propria salute e quella degli altri".

La Regione Lazio, fa poi sapere il sindaco, autorizza, previa apposita certificazione, le uscite per le persone che presentano grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di supporto.

Di ieri invece le ultime notizie positive sullo stato di salute del poliziotto 50enne, di Torvaianica, tra i primi casi autoctoni del Lazio, risultato positivo a inizio marzo. "Ho appreso dalla direzione sanitaria dell'istituto Spallanzani che è stato trasferito dal reparto di rianimazione, dove era stato stubato, al reparto di degenza ordinaria" ha fatto sapere l'assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D'Amato.