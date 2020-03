Coronavirus, posto di blocco sul Raccordo: arrestata latitante. Denunciati runner alla Caffarella

Continuano i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale, al lavoro per garantire il rispetto delle norme a salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica su tutto il territorio capitolino in emergenza coronavirus.

Grazie a questi speciali controlli, è stata arrestata dai caschi bianchi del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale una 38enne bosniaca, sulla quale pendeva un ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Roma. La donna, fermata a bordo di una Renault Megane, con assicurazione falsa ed intestata ad un prestanome, ha inizialmente tentato di dissimulare la propria identità, inesorabilmente emersa a seguito dei successivi rilievi foto dattiloscopici.

A carico della donna, oltre a numerosi procedimenti penali per reati di tipo predatorio, anche l'accusa di evasione. La stessa infatti, si era da tempo allontanata dal regime degli arresti domiciliari, rendendosi irreperibile. Per lei il posto di blocco dell'uscita Raccordo Anulare de La rustica si é rivelato fatale.

In città, invece, iI maggior numero delle sanzioni ha riguardato persone che sono state sorprese a circolare, a piedi o a bordo di veicoli, senza alcun valido motivo ed in alcuni casi in zone distanti dalla propria residenza: come un cittadino fermato nei pressi del mercato Testaccio ma residente in zona Torrino.

Particolare attenzione anche ai parchi ed alle ville storiche: in collaborazione con il Raggruppamento Emergenza Roma 9 della Protezione Civile, sono state effettuate verifiche anche con utilizzo di un drone per accertare la presenza di persone all’interno del parco della Caffarella, dove una persona è stata denunciata per essere stata sorpresa a fare jogging.