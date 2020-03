Coronavirus, forzano il posto di blocco ai della polizia locale: denunciati

Non si sono fermati all’alt della polizia locale che da giorni sta effettuando controlli per accertare i casi di necessità dei veicoli presenti in strada a seguito dell’emanazione del decreto del presidente Conte “Io resto a casa” diramato per contenere il contagio da Covid-19. I fatti nella mattina di venerdì in zona Boccea.

Due cittadini di nazionalità colombiana, di 33 e 34 anni, che viaggiavano a bordo di una Fiat Stilo in zona Boccea, non si sono fermati all’alt imposto dagli agenti della polizia locale del Gruppo XIII Aurelio forzando il posto di blocco attivo sulla strada.

A fermare la fuga dell’auto è stata un'altra pattuglia della polizia locale di Roma Capitale su cui viaggiava il dirigente Massimo Fanelli. Gli agenti hanno inseguito la Fiata Stilo bloccandola su via Aurelia. I due cittadini colombiani dovranno rispondere di quanto commesso davanti all'Autorità Giudiziaria.