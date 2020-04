Coronavirus, la scuola dona computer a chi non li ha: consegna porta a porta dei carabinieri

Costretti, in tempi di coronavirus, a seguire le lezioni della didattica on line ma attraverso uno smartphone, perché sprovvisti di computer. A fornirli dei mezzi necessari allora ci ha pensato la scuola. Destinatari della donazione i ragazzi che frequentano la media “Indro Montanelli” di piazza Lodovico Cerva.

A consegnare i nuovi computer, necessari per studiare in maniera più agevole durante la giornata trascorsa a casa, sono stati i carabinieri della stazione Cecchignola. A chiedere il loro aiuto, il dirigente scolastico che, non appena reperito il materiale da destinare agli studenti, ha allertato le forze dell’ordine per un supporto nella consegna.

I militari, hanno ritirato i computer portatili e li hanno consegnati ai bambini che finalmente avranno uno strumento efficace e tecnologico per studiare.