Coronavirus: "Vado a cena da amici, ecco l'autocertificazione". Fermato e denunciato dai carabinieri

Nonostante le nuove misure imposte dal Governo, vista l'emergenza per il coronavirus, sono ancora molti i cittadini che non rispettano le norme per il contenimento del Covid-19.

Nelle ultime ore sono state decine e decine le persone sanzionate dai carabinieri perché inosservanti dei dettami delle Istituzioni. In un caso un ragazzo, sul foglio dell'autocertificazione consegnato ai militari, ha scritto che si stava muovendo "per andare a cena con gli amici".

In particolare, all'interno del GRA, nella sola giornata di ieri, sono state denunciate a piede libero 5 persone: 4 persone – un romano, due originari della provincia di Oristano, ma residenti a Roma e un cittadino tunisino, di età compresa tra i 53 e i 59 anni - sorpresi dai Carabinieri di Bravetta seduti ai tavoli esterni di un bar, regolarmente chiuso, mentre bevevano e mangiavano senza rispettare le prescrizioni imposte dal Decreto.

Un giovane 23enne, nato a Parigi, ma residente a Roma, è stato fermato dai militari della Stazione Macao mentre era a bordo di uno scooter. Alla richiesta dei militari di esibire l’autocertificazione prevista per giustificare il suo spostamento, il giovane attestava di essere in circolazione per raggiungere l'abitazione di alcuni amici per una cena. Anche per lui è scattata la denuncia a piede libero.

A largo di Vigna Stelluti, infine, i Carabinieri di Ponte Milvio hanno denunciato un peruviano di 51 anni, il quale, trovato a circolare a bordo di uno scooter, non ha saputo fornire una legittima giustificazione circa il motivo del suo spostamento.

Sempre ieri, sul litorale, è finita nei guai la titolare di un ristorante di Acilia trovata con il proprio esercizio commerciale aperto oltre le 18.

A Fiumicino, nella tarda serata di ieri, i Carabinieri hanno controllato e denunciato nei pressi di villa Guglielmi una coppia per “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” poiché, nonostante fossero residenti a Cerveteri, si trovavano con l’auto a Fiumicino senza una legittima giustificazione.

Sempre per “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” per limitare il coronavirus sono state deferite altre 3 persone dai Carabinieri di Ladispoli: il primo, un cittadino bulgaro residente a Cerveteri, è stato fermato dai militari a Ladispoli mentre circolava con la propria auto, senza un giustificato motivo; gli altri 2 sono stati controllati nella notte mentre girovagavano a Ladispoli a bordo del proprio mezzo, al di fuori del proprio comune di residenza.