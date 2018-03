Cornicioni a rischio caduta: messi in sicurezza dai vigili del fuoco

Alberi e cornicioni a rischio caduta a Civitavecchia. A metterli in sicurezza nell'arco di tutta la giornata di ieri 1 marzo i vigili del fuoco, impegnati in diversi interventi nel territorio del Comune portuale, conseguenza delle condizioni meteo avverse che nel corso di questa settimana hanno colpito anche la provincia costiera laziale.

Cornicioni pericolanti a Civitavecchia

In particolare i vigili del fuoco sono intervenuti per rami ed alberi pericolanti (piazzale Di Vittorio), ma anche per il rischio caduta di alcuni cornicioni, messi in sicurezza in via Francesco Flavioni, via Montanucci e piazzale degli Eroi. Da quanto si apprende nessuno è rimasto ferito.