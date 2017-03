Corcolle, vandali sul bus Cotral: sedili dati alle fiamme

Ancora un atto vandalico su bus Cotral. E' nuovamente la zona di Corcolle il teatro dei danneggiamenti. Oggi a bordo del bus delle ore 14:00 Tivoli - Roma alcuni dei giovani che normalmente affollano la corsa sulla via Prenestina all’altezza di Corcolle nell’orario di uscita delle scuole, hanno dato fuoco ad una fila di sedili posteriori per poi dileguarsi. "Solo la prontezza dell’autista", spiega in una nota Cotral, "ha impedito che le fiamme si propagassero e messo al riparo i passeggeri rimasti a bordo".

Nonostante l’azienda abbia predisposto controlli straordinari, gli atti vandalici sulla linea Tivoli - Corcolle - Roma negli ultimi mesi si sono moltiplicati. Un episodio analogo si è verificato lo scorso 17 gennaio sulla corsa delle 14:20, mentre precedentemente alcuni poggiatesta divelti dai sedili erano stati lanciati dal finestrino dell’autobus in marcia.

"Spiace constatare - dichiara la presidente di Cotral, Amalia Colaceci - che anche a fronte dell’impegno dell’azienda a rinnovare la flotta non cresca la consapevolezza che gli autobus in servizio siano patrimonio pubblico e vadano rispettati".