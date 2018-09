Spinaceto: coppia dal pollice verde, piante di marijuana coltivate in casa

Avevano costruito in casa una serra di marijuana fai da te. I Carabinieri della Stazione Roma Tor de' Cenci, per questo motivo, hanno arrestato una coppia romana, lei 51enne e lui 52enne.

I Carabinieri, durante uno dei quotidiani servizi di pattuglia, transitando su viale Caduti per la Resistenza, a Spinaceto, hanno notato su un terrazzo posto al secondo piano una piccola pianta di marijuana e hanno deciso di controllare l'intera abitazione.

L'ispezione scattata nell’appartamento abitato dalla coppia, ha permesso ai militari di rinvenire sul terrazzo la pianta di marijuana che li aveva insospettiti e, all'interno di una stanza, altre 2 piante alte oltre 1 metro nutrite da un sistema di irrigazione automatica.

In casa sono stati ritrovati, inoltre, fertilizzanti e concimi necessari per la mini coltivazione e un bilancino di precisione. Come disposto dall'Autorità Giudiziaria, la coppia è stata posta agli arresti domiciliari in attesa di processo con rito direttissimo. Dovrà difendersi dall'accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti.