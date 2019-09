Tiburtina, sul bus senza biglietto prende a calci e pugni i controllori: linea ferma per un'ora

Ancora una aggressione ai danni del personale Atac. Questa volta ad avere la peggio sono stati i controllori presi a calci e pugni da un 21enne del Gambia. I fatti sono avvenuti ieri sera a borso del bus nei pressi della fermata stazione Tiburtina.

Qui, alla richiesta degli addetti ai controlli di esibire il titolo di viaggio, il 21enne senza tagliando li ha aggrediti. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono così intervenuti su segnalazione giunta 112 e hanno bloccato il 21enne violento e lo hanno accompagnato in caserma, dove é stato trattenuto in attesa del rito direttissimo con le accuse di per resistenza a incaricato di pubblico servizio e interruzione di pubblico servizio. Il servizio di trasporto pubblico ha subito un’interruzione di circa un'ora.

Nel frattempo oggi è stato indetto lo sciopero proprio in relazione dei "gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza" ai danni dei lavoratori del trasporto pubblico di Roma e Lazio.

I sindacati che hanno organizzato la protesta hanno puntato il dito contro l'aggressione subita da un conducente Cotral a Trevignano il 19 settembre, al pestaggio di un dipendente Atac, picchiato dal branco sulla linea 042 a Boccea, alla violenza subita ad un'autista di Roma Tpl ad Acilia lunedì e, sempre nella stessa giornata, un episodio nella zona di Quarto di Miglio dove ad avere la peggio è stato il conducente della linea 654.