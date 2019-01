Senza biglietto sul bus aggrediscono i controllori: denunciati 2 turisti russi

Spintoni e un ombrello brandito a lungo a minacciare conseguenze ancora più gravi. Il tutto per evitare di mostrare i biglietti del bus a due controllori Atac. Protagonisti dell'episodio due turisti russi, finiti denunciati per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti venerdì pomeriggio, poco dopo le 16, al capolinea di piazza Risorgimento. I due, in attesa di partire con un bus sostitutivo della linea 19, vengono avvicinati dai due controllori che chiedono il biglietto: tanto è bastato per scatenare la reazione dei due russi, rispettivamente di 24 e 34 anni. Sono prima volate parole grosse, quindi gli spintoni e le minacce con l'ombrello.

A notare la scena i carabinieri della compagnia Roma Prati. Alla vista dei militari i due hanno tentato la fuga. Il più giovane però è stato immediatamente catturato. Per il secondo invece la fuga è durata quasi 24 ore: solo ieri, sabato 19 gennaio, i carabinieri l'hanno individuato. Per entrambi è scattata la denuncia a piede libero per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Per i due verificatori Atac solo lievi contusioni, guaribili in uno e cinque giorni.