Ostia: ghiaccio per le granite e frutta venduta senza permessi, blitz ai Cancelli e sul lungomare

Lungomare, via del centro e Cancelli. Continuano i controlli della Polizia Locale ad Ostia. Il reparto amministrativa del X Gruppo Mare e agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana hanno sequestrato oltre 14mila articoli di ogni genere.

Costumi, frutta e cibi vari, giocattoli, bigiotteria, componenti elettronici ed elettrici, occhiali da sole, portafogli e gonfiabili. Tutti venfuti senza permessi. Particolare attenzione è stata posta alla vendita illegale di prodotti alimentari, spesso conservati in condizioni igieniche pessime, all'insaputa dell'ignaro consumatore: ghiaccio per le granite intriso di insetti, sciroppi esposti al sole e cibi tenuti in contenitori sporchi e senza il rispetto delle elementari norme sanitarie.