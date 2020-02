Controlli tra Garbatella e Ostiense: gravi carenze igieniche, chiesta chiusura di un locale

Polizia di Stato e Polizia di Roma Capitale in azione ieri sera tra Garbatella e Ostiense. Gli agenti hanno riscontrato irregolarità in due ristoranti di cucina italiana. Per uno di questi, in zona Ostiense, l'Asl ha chiesto la chiusura. Riscontrate infatti gravi condizioni igienico-sanitarie rilevate in cucina e nei bagni, oltreché la presenza di scarafaggi nel magazzino dove erano stipate le derrate alimentari.

In entrambi i pubblici esercizi sono stati trovati all’interno dei frigoriferi numerosi prodotti privi dell’etichettatura relativa alla tracciabilità ed alla scadenza, ragion per cui sono stati posti sotto sequestro circa 60 chilogrammi di alimenti.

Al momento sono state elevate sanzioni per oltre un migliaio di euro. Una cifra che potrebbe aumentare al termine di ulteriori verifiche, tuttora in corso, sui titoli autorizzativi. Contestualmente ai controlli di polizia amministrativa, gli agenti del Gruppo Tintoretto hanno eseguito mirati controlli di Polizia Stradale nelle principali vie del quartiere.