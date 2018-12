Centro di Roma blindato per le feste: controlli tra le messe di Natale e i mercatini

Allerta sicurezza a Roma per le feste di Natale. Potenziati i controlli antiterrorismo, soprattutto nei luoghi della cristianità, nelle aree dei mercatini, tra i maggiori siti turistici e nei centro commerciali. L'allerta è al secondo livello (rischio medio) in tutta Italia dopo l'attentato di Strasburgo.

L'attenzione è molto alta dopo l'arresto a Bari di Mohsin Ibrahim Omar. Il ventenne somalo è stato sorpreso a minacciare attentati a San Pietro. Due settimane fa, invece, un marocchino di 38 anni, è stato bloccato dai militari in servizio nei pressi del Colonnato dopo aver lanciato benzina contro un mezzo blindato.

Circa duemila agenti, da giorni, stanno monitorando gli accessi a piazza San Pietro, anche con metal detector. Altri 500 agenti della Polizia Locale sono mobilitati per facilitare la circolazione ed evitare gli ingorghi, in campo anche per contrastare l'abusivismo commerciale. Nell'ambito dell'operazione "Natale Sicuro", i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 110 persone. Le forze dell'ordine hanno intensificati i controlli negli scali aeroportuali e ferroviari e alle fermate della metro.

Osservati speciali gli eventi religiosi come la messa della notte di Natale a San Pietro. Per motivi di viabilità e sicurezza, entro le 16 dovranno essere rimossi i veicoli da via dei Corridori, tra via Rusticucci e largo del Colonnato, nonché da via della Conciliazione, nel tratto compreso tra il civico 36 (poco dopo via dell'Erba) e largo del Colonnato. In vista della pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali, la notte tra lunedì e martedì deviata la linea di bus n2.

Il 25 dicembre, in occasione della benedizione Urbi et Orbi a piazza San Pietro, un reparto della Legione Carabinieri Lazio sfilerà tra le 10,30 e le 12,30 da via Dalla Chiesa a San Pietro, percorrendo via Fabio Massimo, via Terenzio, via Pallavicini, via della Traspontina e via della Conciliazione. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee bus 23, 34, 40, 49, 62, 70, 81, 180F, 492, 913 e 990.

Oltre alle chiese, controlli anche alle aree dello shopping, come a quelle dei locali e dei mercatini di Natale. Non soltanto in città, ma anche nei centri sul litorale ed ai Castelli Romani. Attiva la sorveglia anche dei snodi di viaggio come aeroporti, caselli autostradali, stazioni ferroviarie e quelle della metropolitana.