Carnevale Sicuro a Ciampino: stretta contro gli automobilisti pericolosi, multe e sequestri

Sono stati tre giorni di controlli serrati quelli appena trascorsi per il Comando della Polizia Locale di Ciampino, che ha disposto una fitta attività di polizia nel corso del "weekend grasso" di Carnevale.

Carnevale Sicuro a Ciampino

L’attività ha visto ufficiali ed agenti impegnati nella giornata di domenica nel servizio di sicurezza in occasione della sfilata dei carri allegorici per i quartieri Folgarella e centro, sino alla Piazza della Pace dove, mentre centinaia di bambini e genitori si divertivano, diverse pattuglie oltre a presidiare l’area erano attive nel presidio del territorio, con il particolare obiettivo di prevenire eventuali azioni criminose. La stessa attività si è poi svolta sia nella tarda sera di domenica che nei giorni di lunedì e martedì, fino alle prime ore di mercoledì 14 febbraio.

Finanza, Polizia Locale e cani antidroga

Nel corso della serata e di tutta la notte del veglione di carnevale, inoltre, al pattugliamento del territorio si è unita una importante attività di polizia stradale congiunta con i militari della Guardia di Finanza dell’Aeroporto di Ciampino – coadiuvati come ormai consuetudine dal reparto cinofilo e coordinati sul posto dai rispettivi Comandanti – che ha visto militari ed agenti impegnati in un posto di blocco sulla via dei Laghi.

Automobilisti pericolosi

Il dispositivo ancora una volta ha portato alla luce come la sera, ed in particolare durante weekend o comunque giorni prefestivi e festivi, le strade di transito tra la Capitale ed i Castelli Romani sono percorse da diversi soggetti potenzialmente "pericolosi".

Ubriachi alla guida

Anche nel corso dell’ultima notte, infatti, sono stati diversi sia i casi di ragazzi trovati positivi al drug test perchè sotto l’effetto di diverse sostanza stupefacenti, sia di adulti più grandi trovati alla guida in stato di ebbrezza, con casi di tasso alcolemico nel sangue oltre il doppio di quello consentito. Conseguentemente si è proceduto al ritiro della patente, per il successivo provvedimento di sospensione che sarà adottato dalla Prefettura di Roma, nonché all’affidamento dei veicoli ai legittimi proprietari, assenti sul posto e risultati ignari delle condizioni psicofisiche dei conducenti.

Omicidio stradale e lesioni personali

Da questo punto di vista, i militari della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Locale hanno la sensazione che tutto l’impianto normativo relativo ad omicidio stradale e lesioni personali stradali, ed in modo particolare le aggravanti previste nel caso di guida sotto l’effetto di alcol o sostanza stupefacenti siano state poco o per nulla comprese dalla maggior parte degli automobilisti.

Drogati alla guida

Particolare è stato il caso di quattro giovanissimi, in transito a Ciampino provenienti dai Castelli Romani e diretti alla Movida capitolina. Al momento dell’alt, uno di loro consegnava spontaneamente la sostanza in possesso, hashish, mentre gli altri si dichiaravano "puliti". La bugia, come sempre, ha avuto gambe molto corte in quanto alla vista del pastore tedesco del reparto cinofili, uno dei passeggeri ha consegnato altra sostanza (sempre hashish) che aveva con se, mentre il drug test ha confermato che il conducente aveva fatto un recente uso di hashish e cocaina, cosa che ha comportato la denuncia a piede libero ed il ritiro della patente.

Torri faro della Protezione Civile

Il freddo, particolarmente pungente, non ha impedito ai militari ed agenti – coadiuvati dal gruppo comunale della Protezione Civile di Ciampino che ha illuminato l’area a giorno mediante due torri faro – di proseguire i controlli su Via dei Laghi per tutta la notte, mentre alcune pattuglie si alternavano a pattugliare tutti i quartieri della città, con l’obiettivo principale di prevenire azioni criminose.