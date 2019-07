Stazione Tiburtina, controlli straordinari in piazzale Spadolini

Controlli straordinari in piazzale Spadolini, alla stazione Tiburtina. A scendere in campo gli uomini del commissariato Sant’Ippolito, diretti da Roberto Cioppa, che hanno proceduto all’identificazione di 29 cittadini extracomunitari, tutti uomini. I controlli, effettuati anche con l’ausilio degli agenti dell’Ufficio Immigrazione, hanno consentito di accertare la posizione regolare sul territorio nazionale di 17 cittadini stranieri. I restanti 12 sono stati accompagnati presso l’Ufficio di via Teofilo Patini per ulteriori accertamenti.

Sono 12 i cittadini non in regola accompagnati all'ufficio immigrazione

Gli accertamenti hanno consentito di risalire alla nazionalità di 12 cittadini non in regola: le loro provenienze Nigeria, Mali, Tunisia, Guinea, Gambia, Sudan, Egitto, Pakistan, Pakistan e Bangladesh. Grazie alla mediazione dei volontari del BAOBAB, i cittadini regolari, sono stati allontanati alla spicciolata e hanno portato con sé i propri effetti personali.

Al termine delle operazioni, l’area è stata pulita e sanificata da personale AMA presente sul posto.