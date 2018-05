Controlli sul Raccordo Anulare: 5 veicoli sequestrati, 21 patenti ritirate

Continuano i controlli del Compartimento Polizia Stradale per il Lazio e l’Umbria e della Questura di Roma nelle aree di servizio del Grande Raccordo Anulare.

Contrasto a guida sotto effetto di alcool e droga

Obiettivo il contrasto della guida sotto l’effetto di alcool e droga, ma anche al corretto uso delle cinture di sicurezza e l’utilizzo del cellulare alla guida.

Ancora una volta il luogo dell’operazione è stata l’area di servizio Ardeatina esterna dove, grazie alla collaborazione dell’ANAS, i veicoli sono stati deviati all’interno della stessa.

Controlli sul Grande Raccordo Anulare

Ingente il dispiegamento di uomini e mezzi: impiegate 9 pattuglie della Polizia Stradale, 2 volanti della Questura di Roma, personale dell’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato, Unità cinofile della Questura insieme a personale della Polizia Giudiziaria della Stradale.

Sono stati 381 i veicoli fermati e 410 le persone controllate fino alle prime luci dell’alba che hanno portato ad elevare un totale di 70 infrazioni.

Polizia sul GRA: 21 patenti ritirate

Sono state ritirate 17 carte di circolazione e 21 patenti di guida, con la decurtazione in totale di 354 punti. Nello specifico 20 sono stati i conducenti sanzionati per la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche: di esse 19 hanno riguardato un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 1,5 g/l.

Nei confronti di un conducente che è stato trovato positivo con un tasso superiore a 1,5 grammi/litro si è provveduto al sequestro del veicolo ai fini della successiva confisca.

Conducenti sotto l'effetto di droghe

Grazie alla presenza di personale medico della Polizia di Stato sono stati anche effettuati controlli finalizzati alla verifica dello stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacente o psicotrope. Sono stati trovati positivi 4 conducenti, denunciati in stato di libertà ai sensi dell’art. 187 C.d.S.; anche per questi si è provveduto al sequestro del veicolo finalizzato alla confisca.