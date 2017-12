Prostituzione in via Pontina Vecchia: "clienti" portati in caserma e multati

Venti prostitute e 4 "clienti" identificati. Tutti accompagnati in caserma e sanzionati così come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Santa Palomba. E' il bilancio di un servizio dei Carabinieri della Compagnia di Pomezia, coadiuvati dalla Polizia Locale del Comune di Pomezia, che nella serata di ieri hanno svolto controlli antiprostituzione in via Pontina Vecchia.

Nel corso del servizio i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia hanno anche arrestato un 36enne di origini somale, con precedenti, scoperto dopo aver rubato un telefono cellulare ad una cliente di un bar di via Ardeatina.

I militari, a seguito di segnalazione al numero di emergenza 112, sono intervenuti nei pressi del bar dove l'uomo, scoperto da una signora mentre le stava sfilando dalla tasca del cappotto uno smartphone, per guadagnarsi la fuga la spintonava e le tirava i capelli, facendola cadere a terra e riuscendo così a fuggire.

L'intervento dei Carabinieri ha permesso di fermare l’uomo che stava scappando dall'esercizio commerciale che è stato arrestato per rapina impropria ed è trattenuto in attesa di processo con rito direttissimo.