Sponde del Tevere al setaccio: recuperate due auto rubate, identificate 55 persone

Sponde del Tevere al setaccio. Gli uomini del dell’UPGSP (Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico) diretti da Massimo Improta, hanno effettuato straordinari controlli del territorio sulle sponde del fiume romano da Labaro, fino al ponte del Grande Raccordo Anulare, in zona Spinaceto.

Il servizio è stato articolato in diverse fasi con l’ausilio di pattuglie in bici , con pattuglie in acqua della Squadra Nautica Fluviale con l’impiego di due natanti e con pattuglie a terra della Sezione Sicurezza. Sono stati conseguiti i seguenti risultati: 55 persone controllate, 26 autoveicoli controllati, 3 cittadini extracomunitari accompagnati per valutare la loro posizione e recuperate 2 autovetture rubate.