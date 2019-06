Movida, controlli da Monti a piazza Bologna: a San Lorenzo sequestrati 140 chili di alimenti

Controlli serrati sui quartieri della movida. Nel corso del weekend la Polizia Locale di Roma Capitale ha proseguito con la consueta attività di vigilanza sul territorio capitolino con particolari verifiche nelle zone interessate dalla vita notturna al fine di contrastare le condotte illecite e moleste.

Movida, controlli da Monti a piazza Bologna

Nei quartieri di San Lorenzo, Trastevere, Rione Monti, Piazzale delle Province, piazza Bologna e vie limitrofe gli agenti hanno effettuato circa 1600 controlli per verificare il rispetto delle norme anti-alcol (40 le sanzioni per mancata osservanza dell'ordinanza Sindacale n.74/19) e delle regole sulla circolazione stradale, ma anche per contrastare l'abusivismo commerciale ed i parcheggiatori abusivi.

Minimarket setacciati: sanzioni per 25mila euro

A seguito degli accertamenti eseguiti presso attività commerciali, minimarket e pubblici esercizi sono state elevate sanzioni per 25 mila euro per occupazioni di suolo pubblico irregolari, insegne e pannelli luminosi non regolamentari, illeciti edilizi e mancato rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare.

San Lorenzo: sequestrati 140 chili di alimenti

All'interno di due ristoranti nella zona di San Lorenzo, gli agenti hanno proceduto al sequestro di circa 140 chili di alimenti per anomalie rilevate sull' etichettatura e tracciabilità degli alimenti.

Guida in stato di ebbrezza e patente falsa

Contestate circa 450 violazioni al codice della strada, mentre 117 le rimozioni effettuate per soste irregolari che intralciavano la circolazione. Durante i controlli di polizia stradale un conducente è stato trovato alla guida del suo veicolo in stato di ebbrezza e con patente falsa, che è stata immediatamente ritirata dagli agenti, i quali hanno proceduto anche al sequestro del mezzo.