Movida, 4000 i controlli: interventi anti assembramenti. Raggi ai più giovani: "Siate responsabili"

Oltre 4000 i controlli in questo fine settimana a Roma da parte delle pattuglie della Polizia Locale nelle zone della movida: più di 70 le sanzioni per vendita e consumo di alcolici oltre l'orario consentito, con verifiche mirate riguardanti la presenza di persone davanti ai locali, nelle principali piazze e nei luoghi di ritrovo.

Chiusa temporaneamente le scalinate di piazza Trilussa

Accertamenti proseguiti fino a tarda notte in diversi quartieri della Capitale, con presidi fissi. A causa di forti assembramenti che impedivano di fatto l'osservanza delle regole atte a limitare il contagio, gli agenti hanno dovuto isolare e chiudere momentaneamente al transito le scalinate di piazza Trilussa, piazza Bologna, la Scalea del Tamburino e largo degli Osci.



Oltre 70 le violazioni per il consumo e la vendita di alcolici fuori dall'orario previsto dal Regolamento di Polizia Urbana. A San Lorenzo, a seguito di un intervento davanti ad un locale, è stato sanzionato il titolare dell'attività di somministrazione in quanto privo di regolare licenza.

Un uomo di 30 anni è stato invece denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato di sottrarsi ad un controllo su Ponte Sisto.

600 e 60 auto rimosse

Una specifica attività di vigilanza è stata effettuata anche per garantire la sicurezza stradale: circa 600 le infrazioni rilevate, con oltre settanta veicoli rimossi per sosta irregolare o d’intralcio. Diversi i posti di controllo per contrastare i comportamenti pericolosi alla guida.



Diverse pattuglie sono intervenute in zona Eur, a seguito di segnalazioni riguardanti il disturbo della quiete pubblica: oltre 50 le violazioni accertate ai sensi del codice della strada, in particolar modo alla guida di quadricicli e ciclomotori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Raggi ai giovani: "Siate repsonsabili"

"Il rispetto delle regole è fondamentale soprattutto ora che abbiamo passato la fase più critica dell'emergenza. Per questo dobbiamo continuare a essere responsabili e non abbassare la guardia. - ha commentato la sindaca Virginia Raggi - Per assicurare il giusto rispetto delle distanze gli agenti hanno chiuso momentaneamente al transito alcune aree più affollate. Interventi tempestivi per limitare al massimo gli assembramenti. Voglio rivolgermi ancora una volta ai più giovani: rispettiamo le regole, siamo responsabili. Non dobbiamo vanificare quanto fatto finora. Restiamo uniti nell'affrontare questa emergenza".