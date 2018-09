Movida illegale, blitz dei vigili tra Monti e San Lorenzo: 75mila euro di multe

Fioccano multe nei quartieri della città dove si concentra la movida notturna. C'è chi beve in strada fuori dall'orario consentito, chi vende alcol e non potrebbe, chi con tavolini e dehors si è allargato oltre le autorizzazioni concesse. Insomma, per gli agenti della polizia locale è stato un weekend di intenso lavoro.

In totale i verbali redatti dagli agenti arrivano a 75mila euro di multe ai locali, con oltre 500 controlli amministrativi su attività commerciali e verifiche sulle occupazioni di suolo pubblico abusive. Si aggiungono poi 30 violazioni dell'ordinanza anti-alcol, il provvedimento emanato dalla sindaca Virginia Raggi con valenza fino al 31 ottobre.

Nel rione Monti il caos è ovunque. Piazza Madonna dei Monti e dintorni pullulano di giovani e giovanissimi che approfittano delle ultime sere d'estate per una birra su scalini e marciapiedi. E qui le multe sono toccate non solo agli esercenti: una decina di consumatori hanno pagato caro la bevanda consumata fuori dalla fascia oraria consentita (dalle 24 alle 7).

Nel mirino dei controlli anche Trastevere e San Lorenzo. Oltre 1000 sanzioni e 145 rimozioni per soste irregolari o d'intralcio alla circolazione scaturite dai controlli di polizia stradale, effettuati dagli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dei Gruppi I Centro e II Sapienza. Nel quartiere di San Lorenzo particolari accertamenti hanno riguardato le occupazioni di suolo pubblico irregolari che hanno portato a sanzioni per circa 30.000 euro.